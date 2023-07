Fußball-Bundesliga: Weniger Programm für zahlende "Sky"-Kunden

Die erste Runde in der Fußball-Bundesliga ist geschlagen. Der erste Tabellenführer heißt Sturm Graz nach einem 3:0-Sieg bei der Wiener Austria. Was nach den ersten sechs Partien aufgefallen ist? Neu in der Jubiläumssaison ist der geringere Umfang der TV-Übertragung durch Liga-Partner Sky.