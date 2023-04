Kein Montag? Bundesliga-TV-Partner "Sky" plant Umstrukturierung

Traditionell findet am Montag die Diskussionsrunde "Talk und Tore" statt. Das Format soll kĂŒnftig am Sonntagabend ausgestrahlt werden. Auch "Die Abstauber" wird an einen anderen Tag verlegt. Gestrichen wird dem Vernehmen nach "Alles Taktik" mit Experten wie Marko Stankovic oder Alfred Tatar.

Frei empfangbar

Dabei wurde der Montag mit all seinen Formaten im Jahr 2018 kostspielig auf "free to air" umgestellt, also frei empfangbar fĂŒr jeden Seher auch ohne Abo. Mit dieser Maßnahme wollte die Bundesliga ein breiteres Publikum erreichen und die zu bezahlenden Spiele am Wochenende bewerben. Offenbar mit mĂ€ĂŸigem Erfolg: Bereits vor einem Jahr wurde das Format "Dein Verein" gestrichen. Durch die Auflösung eines ganzen Produktionstages inklusive Anmietung des Studios wĂŒrde "Sky" immense Kosten sparen.

Seitens Sky Österreich heißt es auf Anfrage: „Aktuell freuen wir uns bei Sky ĂŒber das enorme Publikumsinteresse, das wir bei unserer Berichterstattung ĂŒber die ADMIRAL Bundesliga verzeichnen. Wie ĂŒblich wird diese einem permanenten Evaluierungsprozess unterzogen, der fĂŒr die Saison 2023/24 noch lĂ€ngst nicht abgeschlossen ist.“