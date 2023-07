Schrecksekunde bei klarem Sturm-Sieg gegen die Austria

Die Männer von Sturm Graz werden in dieser Saison zu Filmstars. Ein Team von Sky begleitet den Cupsieger und zeigt auch hinter verschlossenen Türen die Seele eines Vereins. Zumindest am ersten Spieltag boten die Steirer bei der Austria viel Filmreifes, spielten phasenweise Hollywood mit größtenteils in Unterzahl agierenden Wienern und siegten mit 3:0.

Die ersten neun Minuten bestanden daraus, dass Sturm versuchte, Druck zu machen. Dennoch war es die erste richtige Chance, die genützt wurde. Jusuf Gazibegovic zeigte, was er am besten kann: Sein Schuss von halbrechts aus rund 13 Metern strich am unsicheren Goalie Früchtl vorbei ins Tor.

Auch die Austria schaltete sich in die Spielgestaltung ein, dennoch merkte man, dass Sturm in der Vorsaison alle vier Spiele gegen die Austria gewann. Sonst lief es besser bei den Gästen, die gewohnt früh die Bälle eroberten. Allerdings war dies zumeist kein schwieriges Unterfangen, die Violetten machten sich durch viele Fehler das Leben selbst nicht leicht.

Ausschluss nach VAR

Dann wurde es turbulent, Marvin Martins traf Alexander Prass mit dem Fuß im Gesicht, Schiedsrichter Ebner zeigte zunächst nur die gelbe Karte, aber dann nach VAR-Intervention zurecht Rot. Apropos: Prass blutete stark, Sturms Vorzeige-Athlet spielte aber weiter und traf nur zehn Minuten darauf die Latte.