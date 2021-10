Was anfänglich als Phantasterei abgetan worden war, wurde von der Wirklichkeit eingeholt. 2021 spielt der ehemalige Regionalligist WSG Tirol in der Bundesliga und der zehnfache österreichische Meister Wacker Innsbruck ist zu einem Klub degradiert worden, dem man heute getrost einen etablierten Zweitligisten nennen darf: In den letzten acht Saisonen war der Traditionsverein sieben Mal nur in der zweithöchsten Liga am Ball.

Und während in Wattens Kontinuität groß geschrieben wird und Thomas Silberberger noch immer auf der Trainerbank sitzt, haben beim FC Wacker die Personalrochaden Tradition. 13:1 lautet die Bilanz seit besagtem Sommer 2013, 13 Trainer (laut www.weltfussball.at) verbrauchten die Innsbrucker in diesen nicht einmal achteinhalb Jahren und nicht wenige FCW-Fans werden ihre liebe Mühe und Not haben, um die Betreuerliste richtig zu deklinieren.