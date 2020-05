Sturm verspielt noch den dritten Rang

Sturm Graz konnte eine zufriedenstellende Saison nicht krönend abschließen: Die Grazer erreichten zuhause gegen Ried nur ein 0:0. Damit sind die Steirer Vierter und müssen in der Europa League in der dritten Qualifikationsrunde einsteigen, bei einem Cupsieg der Austria schon in der zweiten. Altach ist fix in der dritten Qualifikationsrunde.

Interessant waren einige Personalentscheidungen: Bei den Steirern feierte der 18-jährige Schützenhofer im Tor anstelle des verletzten Gratzei sein Debüt, bei Ried saßen nach Oliver Glasners unsanftem Abgang zum Lokalrivalen LASK Ewald Brenner und Thomas Sageder auf der Bank. Währenddessen wurde Glasner auf Transparenten als Verräter beschimpft. Der Innsbrucker Bergmann wird ins Innviertel wechseln, als Lainer-Ersatz.

Sturm hätte mit einer Führung in die Halbzeit gehen können, Tadic vergab die größte von vielen Chancen, sein Kopfball ging knapp über die Latte. Die Schuhe hat es keinem der 13.000 im Stadion ausgezogen, Ausnahme war Sturms Schick, der einmal einen Fußball-Treter verlor. Ansonsten waren die Gastgeber optisch überlegen, am Ende fehlte aber der nötige Nachdruck. "Wir waren am Ende platt", gab Donis Avdijaj zu. "Dass es mit Platz 3 nichts geworden ist, wurmt mich extrem", sagt Trainer Franco Foda.