Admira bleibt Bundesligist, Wr. Neustadt steigt ab

Der Abstiegskampf mag hierzulande vielleicht nicht so spannend gewesen sein, wie in der deutschen Bundesliga, in der am letzten Spieltag noch sechs Vereine zittern mussten. Der Reiz des Duells zwischen Wiener Neustadt und der Admira war aber groß genug, um einen prominenten Besucher anzulocken. David Alaba fand sich im Stadion in Wiener Neustadt ein, und der Bayern-Star sah dort am Ende viele traurige Gesichter und hängende Köpfe.

Nach dem 0:1 gegen Altach müssen die Niederösterreicher nach sechs Jahren in der Bundesliga absteigen, während die Admira einen 1:0-Erfolg in Grödig feierte (zur Abschlusstabelle).

Dabei hatten sich die Neustädter vor dem Finale durchaus berechtigte Hoffnungen machen dürfen. Immerhin war die Admira im Herbst in Grödig 0:5 unter gegangen, während Wiener Neustadt zugleich das Heimspiel gegen Altach für sich entscheiden – mit eben diesem Verlauf hätten die beiden Abstiegskonkurrenten nun in der letzten Runde noch einmal die Plätze getauscht. Doch so weit sollte es nicht kommen. Der Abstiegskampf im Zeitraffer.

16:30 Uhr Admira-Trainer Oliver Lederer schickt seine Mannschaft mit einer klaren Vorgabe ins Finale. "Wir können nicht auf ein X spielen, und als Angsthase gewinnst du sowieso nichts."

17:03 Uhr In Wiener Neustadt können sich die Hausherren bei Torhüter Vollnhofer bedanken, dass ihr Schicksal nicht schon besiegelt ist. Erst rettet er gegen Salomon, dann verhindert er ein Eigentor von Kainz.