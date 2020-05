Remis bei der Generalprobe für Cup-Finale

Schlechte Generalprobe, gute Premiere, so lautet eine alte Bühnen-Weisheit, die man nicht so leicht auf den Fußball umlegen kann, da es hier auch Unentschieden gibt: Somit lässt das 1:1 zwischen der Austria und Salzburg am Sonntag in Hinblick auf das Cup-Finale am Mittwoch in Klagenfurt keinerlei Rückschlüsse zu.

Andrea Bocelli hätte in Favoriten seine helle Freude gehabt: Time to say Goodbye. Lindner, Mader, Ortlechner, Holland, Royer, Horvath und Ramsebner gaben am Sonntag ihren Abschied von der Austria und durften – bis auf Holland und Horvath – noch einmal von Beginn an das violette Trikot auf dem Platz tragen. Vergessen hatte man aber auf Maskottchen Super Leo, dessen Vertrag, nüchtern betrachtet, nicht verlängert wurde.

Trainer Andreas Ogris verband das Angenehme für die Spieler mit dem Nützlichen für ihn, da er Akteure für Mittwoch schonen konnte. Sein Gegenüber Adi Hütter tat es ihm gleich und schickte alles andere als die erste Wahl aufs Feld. Dass die Partie nur relative Bedeutung genoss, zeigte sich auch am Interesse der Zuschauer: Nur 8505 (allerdings großzügig geschätzt) wollten den theoretischen Schlager sehen.