5:0 gegen Admira: Salzburg spielt weiter in einer eigenen Liga

Startprobleme

Diese Umstellung wirkte sich zunächst nicht unbedingt positiv aus. Salzburg hatte Probleme mit dem Spielaufbau. Das lag aber auch am Gegner: Die Admira machte in der Startphase defensiv (fast) alles richtig. Und war auch in den ersten Minuten offensiv vorhanden.

Doch dann kam die ominöse 21. Minute: Schiedsrichter Lechner entschied auf Elfmeter, nachdem Hwang über das Bein von Schößwendter gestolpert war. Der Südkoreaner trat selbst zum Elfmeter an und rollte den Ball ins Tor. Danach ging es Schlag auf Schlag. Unter gütiger Mithilfe der Admiraner (Bauer beim 2:0, Bakis beim 3:0) konnte Salzburg schnell zwei weitere Treffer erzielen. Hwang mit seinem zweiten Tor an diesem Tag (24.) und Håland mit seinem siebenten Saisontreffer (28.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Ohne bis zum ersten Treffer eine einzige Möglichkeit herausgespielt zu haben, entschieden die Salzburger in etwas mehr als fünf Minuten die Partie. Denn nach dem 3:0 war bis zur Pause wieder wenig los, auch wenn der Tabellenführer praktisch immer den Ball hatte.