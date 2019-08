2:2 in Hartberg: Ein Punkt ist kein Mutmacher für die Austria

Nichts wurde es mit der Premiere für Christian Ilzer. Der Steirer konnte bisher seinen steirischen Trainerkollegen Markus Schopp nicht besiegen. Auch am Sonntag reichte es für ihn und seine Austria in Hartberg nach einem nervenaufreibenden Spiel nur zu einem 2:2.

Zwar verwandelte man einen Rückstand in eine Führung, am Ende musste man sich in Unterzahl aber mit dem Punkt zufrieden geben. Es war weder ein Befreiungsschlag noch der erhoffte Mutmacher für das Derby kommenden Sonntag gegen Rapid. Auch wenn die Austria in den vergangenen drei Liga-Partien ungeschlagen blieb.