Die Salzburger Fußball-Krise: Eine teuflische Mischung im Bullenreich

In dieser Saison scheinen die neuformierten Salzburger gerade wieder den Fußball neu erfinden zu wollen. Ob dieser Versuch wirklich zum Trend taugt, das muss mittlerweile ernsthaft bezweifelt werden.

Die Ergebnisse sprechen Bände: Innerhalb von eineinhalb Wochen ging Salzburg mit dieser naiven Herangehensweise in der Champions League sang- und klanglos gegen Sparta Prag (0:3) und Brest (0:4) unter, das 0:5 am Sonntag in der Liga gegen Sturm Graz war ein einziger Offenbarungseid.