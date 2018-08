Salzburg knackt erst im Finish den Mattersburger Riegel

Wie viel Mittwoch steckte an diesem Samstag in Salzburg? Recht wenig, wie Trainer Marco Rose behauptete. „ Mattersburg ist ein unangenehmer Gegner“, sagte er. Und daher habe dieses Meisterschaftsspiel Vorrang. Dennoch war es eine Generalprobe für das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch in Salzburg gegen den mazedonischen Meister Tetovo.

Und dass er Amadou Haidara in Mattersburg auf die Bank setzte, weil der am Mittwoch gesperrt ist, gab Rose zu. Stefan Lainer hingegen beendete schon zu Mittag den Burgenland-Ausflug – krankheitsbedingt. Daher spielte Mwepu rechts hinten. In der Offensive durfte im Gegensatz zum Auftaktspiel Hannes Wolf beginnen. Und auch Neuerwerbung Zlatko Junuzovic.