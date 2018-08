2:3 gegen Sturm: Fehlstart für Aufsteiger Wacker

Das Tivolistadion war gut besucht, wie schon lange nicht mehr, die Stimmung prächtig und die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Heimspiel seit 1546 Tagen riesig. Doch Euphorie ist nicht immer ein guter Ratgeber, im Übermut passieren schnell einmal Fehler und so hätten die Tiroler schon nach wenigen Minuten ein böses Erwachen erleben können.

Nach einem Cornertrick von Wacker, den augenscheinlich kein Innsbrucker Spieler richtig beherrschte, konnte Peter Zulj allein Richtung Tor laufen, entschied sich aber, warum auch immer, für einen Querpass.

Das waren genau die Dinge, vor denen Wacker-Manager Alfred Hörtnagl vor der Partie eindrücklich gewarnt hatte. „In dieser Liga wird jeder kleinste Fehler bestraft.“ Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis Wacker der nächste Lapsus unterlief, der in die Kategorie Anfängerfehler gereiht werden kann. Bei einem Eckball für Sturm standen drei Innsbrucker aufgefädelt an der Mittellinie, um auf einen schnellen Konterangriff zu lauern. Dabei vergaßen sie auf Lukas Grozurek, der frei am 16er lauerte, auch prompt angespielt wurde und den Ball ins lange Eck schlenzte – 0:1 (21.).