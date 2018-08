Rapid daheim nur 1:1 gegen Altach

Trinkpause hilft

Erst nach der ersten Trinkpause wurde flüssiger kombiniert. Nach schöner Vorarbeit von Christoph Knasmüllner rettete Samuel Oum Gouet noch vor Deni Alar (29.). Bei der zweiten starken Kombination machte der Rückkehrer alles richtig. Über Barac, Bolingoli, Schwab und Knasmüllner landete der Ball beim Mittelstürmer. Auf einen perfekten ersten Kontakt folgte ein klassisches Alar-Tor aus kurzer Distanz (35.). Es jubelten nur 15.200 Fans. Urlaubsbedingt blieben viele der Abo-Plätze frei.

Nach Alar-Pass vergab Andrei Ivan die Vorentscheidung (43.). Die Altacher reklamierten nach einem Barac-Handspiel vergeblich Elfmeter. In Hälfte zwei attackierte Altach früh und brachte Rapid damit in Bedrängnis. Die Fehlpass-Quote war ungewöhnlich hoch, das giftige Gegenpressing fehlte ebenfalls.

Die erste Chance in Hälfte zwei war gleich eine riesige: Nach Vorlage von Joker Veton Berisha traf Knasmüllner aber nur die Stange (76.). Bei der nächsten Unterbrechung kam Hannes Aigner. Und wieder wurde der Routinier zum Rapid-Schreck. Joker Joshua Gatt ging an Sonnleitner vorbei. Die perfekte Flanke versenkte Aigner per Kopf (88.).

Es folgte ein dramatisches Finish. Zwischenbrugger rettete vor einem sicheren Knasmüllner-Tor – Stange! Bolingoli und Alar vergaben noch Top-Chancen – damit war die ersten Enttäuschung der Saison in Grün fixiert.