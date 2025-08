Die Prognosen für die Bundesliga: Rapid knackt den Rekord, Ried steigt nicht ab

Fest steht, der Zusammenhalt an der Mur stimmt, die Fans tun ein Übriges. Holt Sturm das Triple? Das hängt vor allem von Salzburg ab, die Top 2 werden sich aber ausgehen.

Den Grazern reichten 44 bzw. gar nur 40 Punkte . Sturm war – im Gegensatz zur Konkurrenz – zur Stelle, als Salzburg strauchelte, obwohl die gesamte sportliche Führung mitten in der Saison ihre Sporttaschen packte und Richtung Hoffenheim reiste.

Nach dem Meistertitel sagte Sturms Kapitän Stefan Hierländer : „Früher war es umgekehrt, aber jetzt schielt Salzburg ein bisschen nach Graz.“ Der Kärntner meinte damit, die fehlenden Routiniers in Salzburg, die fehlenden Leit- und Leidfiguren, die sich für das Team aufopfern.

Seit dem Einzug ins Stadion 2016 hat Rapid nur in den beiden Corona-Saisonen mit den zweiten Plätzen unter Didi Kühbauer sportlich entsprochen – zuschauen durfte halt kaum ein Fan.

Mit Peter Stöger wird die Form auch in der Meistergruppe passen und das Stadion regelmäßig voll sein. Sollten Sektorsperren ausbleiben, fällt im Frühjahr 2026 der historische Vereinsrekord der Premierensaison 2015/’16 mit 21.000 Fans.

Umso größer ist die Gier nach Erfolgen. Trotz Frühjahrsdepression stieg der Schnitt in der vergangenen Saison auf knapp 20.000 Besucher.

Die Austria wird wieder den Einzug in die Top 6 meistern, sich aber beim Meisterrennen eher in der Zuschauerrolle finden – trotz gutem Trainerteam.

Beim LASK kehrt keine Ruhe ein

Acht Trainer in fünf Jahren – beim LASK wird Kontinuität kleingeschrieben. Die einzige Konstante ist die Unruhe, die den Traditionsklub umweht, der gerne um den Titel mitspielen möchte, sich in der letzten Saison aber in der Abstiegsrunde wiederfand.

Nun solls der Portugiese João Sacramento richten, der erstmals als Cheftrainer fungiert. Die Aufgabe ist mehr als nur herausfordernd: Der LASK ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit Spielern aus aller Herren Länder von Panama bis Senegal, von Dänemark bis Mali. Der organisierte Support durch die Fans bleibt aus Protest gegen Oberboss Gruber weiter aus.