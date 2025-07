Größerer Kader

Was in Europas Top-Ligen längst üblich ist, hält ab der Saison 2025/’26 auch in Österreich Einzug: Statt wie bisher 18 dürfen künftig bis zu 20 Spieler im Spieltagskader stehen. Vereine können damit bis zu neun Ersatzspieler nominieren. Eine Verpflichtung zur Aufstockung besteht jedoch nicht.