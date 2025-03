Wie eine neue Regel mehr Tempo ins Fußballspiel bringen soll

Im International Football Association Board, kurz „IFAB“ sitzen seit 1882 die Regelhüter des Fußballs. Das internationale Gremium berät und beschließt jährlich mögliche Änderungen der Spielregeln. So auch am Samstag, als die honorigen Herrschaften in Belfast zusammentrafen. Acht Mitglieder umfasst das Komitee. Davon vier Vertreter der FIFA und je einer der Verbände aus England, Nordirland, Schottland und Wales.

Einige Anträge für Regeländerungen wurden dabei an diesem Wochenende behandelt. Jener, wonach ein Angreifer nur noch dann im Abseits sein soll, wenn sein gesamter Körper über die Linie des letzten Verteidigers hinausgeht, fand keine Zustimmung. Jedoch konnten sich die Hüter der Spielregeln doch zu einer anderen Neuerung durchringen.