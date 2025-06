LASK und Sturm Graz eröffnen die neue Bundesliga-Saison

In Linz beginnt's: Meister Sturm Graz macht am 1. August den Liga-Auftakt beim LASK (20.30). Salzburg gastiert einen Tag später bei Aufsteiger Ried, ebenfalls am Samstag kommt es zu den Duellen WAC – Altach und WSG Tirol – Hartberg. Die beiden Wiener Klubs sind am Sonntag an der Reihe, Rapid empfängt zum Start BW Linz, die Austria muss zum GAK.

Schon in der 2. Runde kommt es am 10. August zum Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid. Die Austria muss an diesem Tag zum Cupsieger WAC.

Richtig spannend wird es Ende September. Da matchen sich in der 7. Runde in Wals-Siezenheim Salzburg und Sturm. Eine Woche später geht in Hütteldorf im Allianz Stadion das erste Wiener Saisonderby über die Bühne. Die letzten Spiele vor Weihnachten und der Winterpause sind am 14. Dezember angesetzt.

Zur Saisonfortsetzung im Frühjahr wird es am 6. Februar wieder ein Freitagsspiel geben. Alle restlichen Partien der ersten 22 Runden werden am Samstag und Sonntag gespielt. Die Anstoßzeiten bleiben gegenüber der vergangenen Saison unverändert. Der Anpfiff erfolgt vorerst am Samstag um 17.00 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 17.00 Uhr. Ab der 6. Runde ist am Samstag einheitlicher Beginn um 17.00 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr und 17 Uhr. Der Grunddurchgang wird am 8. März abgeschlossen, fünf Tage später beginnt die entscheidende Meisterschaftsphase mit Meister- und Qualifikationsgruppe.