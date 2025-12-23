Die Vienna wird aktiv: Umbau auf der Hohen Warte

Noch vor dem frohen Fest begab sich das Präsidium der Vienna in eine Klausur, um die Weichen für die sportliche Zukunft nach der Trennung von Sportdirektor Andreas Ivanschitz zu stellen. Die Döblinger waren mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet und mussten dieses Vorhaben schon nach wenigen erfolglosen Spielen ins Abseits stellen.

Nun möchte man den sportlichen Bereich neu aufstellen, um in der kommenden Saison wieder anzugreifen. Der während der Saison installierte Trainer Hans Kleer soll dabei den Kader reduzieren, so der Auftrag der Vereinsführung.

Die Vienna muss dabei auch Spieler abgeben, die über langfristige Verträge verfügen, was wiederum zusätzliche Kosten verursacht. Die Herbstsaison hat jedenfalls gezeigt, dass die Zusammenstellung des Kaders bei weitem nicht optimal ausgeführt worden war. Unterdessen sucht man einen Nachfolger von Ivanschitz, zuletzt konnte man sich auf eine Shortlist verständigen.

Der neue Sportdirektor auf der Hohen Warte soll noch in der Winterpause gefunden und präsentiert werden, damit er die Kaderzusammenstellung für den Sommer 2026 finalisieren kann.