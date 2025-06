Wie die Bundesliga und "Sky" bei den TV-Millionen pokern

Die eigene Plattform

Am Donnerstag gab es erneut eine Klubkonferenz zur Causa prima – es war nicht die erste. Gespannt waren die Klubs, mit welchen Neuigkeiten Christian Ebenbauer aufwartete. Der Liga-Vorstand hatte am 4. Juni verkündet, dass man nach den Angeboten von Sky & Co. nun selbst aktiv werde. Die Eigenvermarktung sei nun Plan A, so der Jurist. Soll heißen: Die Liga gründet ihre eigene Plattform, auf der die Partien – gegen Entgelt – zu sehen sind.