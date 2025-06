Bundesliga riskiert mit TV-Selbstverwertung: "Keine Frage des Wollens"

Am meisten gezogen haben die (Ex-)Rapidler Klauß und Burgstaller sowie bei den Vereinen Salzburg (durch den Bonus Klub-WM) knapp vor Rapid und Sturm.

Auch medial machte die extrem spannende Saison Eindruck: Obwohl Sturm sowie Salzburg in der Champions League gespielt haben und Arnautovic bis ins Finale kam, schaffte die Bundesliga laut APA-Analyse mehr mediale Erwähnungen als der wichtigste Europacup-Bewerb.

Der Rückblick fiel positiv aus. Mit dem Anstieg von 8.113 auf 8.792 Fans pro Partie wurde der dritthöchste Zuschauerschnitt in 51 Jahren Bundesliga erreicht.

Sorgen wegen TV-Vertrag

Wird der Blick weiter in die Zukunft gedreht, dominieren die Sorgenfalten. Das will Liga-Vorstand Christian Ebenbauer auch gar nicht abstreiten. Der Grund dafür ist der in einem Jahr auslaufende TV-Vertrag.