Zukunft von ÖFB-Routinier Grillitsch? "Steht in den Sternen"

Lieber spricht er schon über sein halbes Jahr in Spanien, selbst wenn es dort sportlich nicht nach Wunsch verlief. Grillitsch war an Real Valladolid verliehen und ist mit dem Klub abgestiegen.

Mehr ließ sich der 29-Jährige dann aber auch schon nicht mehr entlocken am Dienstag im Rahmen der Vorbereitung des ÖFB-Teams auf die WM-Qualifikation in Seefeld.

„Privat hat es uns gut gefallen. Sportlich war es ausbaufähig.“ Schon als der Niederösterreicher im Norden Spaniens ankam, war der Klub Letzter mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Zu retten war auch mit dem 52-fachen ÖFB-Teamspieler nichts. Grillitsch kam 13 Mal zum Einsatz und ging bei einem Remis zwölf Mal als Verlierer vom Platz. „Für mich gings in erster Linie darum, dass ich Spiele, damit ich auch beim Nationalteam dabei bleibe. Ich habe aber relativ schnell erkannt, dass es an zu vielen Dingen fehlt, um den Turnaround schaffen zu können. Es hat an allen Ebenen was gefehlt“, so Grillitsch über den Klub.

Im spanischen Fußball hat er sich grundsätzlich aber wohl gefühlt. „Die Liga ist ganz anders. Was in Deutschland und Österreich ein wenig verloren geht, ist die Individualität. Das ist dort extrem vorhanden, dafür ist es mannschaftstaktisch nicht auf so hohem Level. Das ist schon ein Kontrast zu Deutschland und Österreich, wo diese Straßenfußballermentalität verloren gegangen ist.“