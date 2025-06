Vor WM-Quali: Österreich mit positiver Bilanz gegen Rumänien

In WM-Quali-Auftaktpartien schnitt Österreich zuletzt meistens gut ab. Die Kampagne für 2022 begann mit einem 2:2 in Schottland, vier Jahre zuvor gewann man in Georgien 2:1, in die Quali für die WM 2014 startete das ÖFB-Team daheim gegen Deutschland mit einem unglücklichen 1:2.

Das bisher letzte Spiel endete im Oktober 2020 in der Nations League mit einem 1:0-Auswärtserfolg Österreichs, ein Monat zuvor hatte es gegen die Rumänen in Klagenfurt eine 2:3-Pleite gesetzt.

Wieder vier Jahre zuvor wurde der damalige Vizeweltmeister Frankreich daheim mit 3:1 besiegt, ebenfalls in Wien reichte es 2004 zum Qualistart zu einem 2:2 gegen England. Außerdem verteidigen Marko Arnautovic und Co. gegen Rumänien eine Serie von sieben Heimmatches ohne Niederlage, in den jüngsten 13 Auftritten vor eigenem Publikum gab es bei neun Siegen und drei Unentschieden nur eine Pleite gegen Belgien im Oktober 2023 in der EM-Qualifikation.

Allerdings ist die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick schon seit drei Spielen ohne vollen Erfolg. Zuletzt passierte das im vergangenen Sommer (1:2 gegen die Türkei im EM-Achtelfinale, 1:1 in Slowenien und 1:2 in Norwegen jeweils in der Nations League). Im Juni 2022 folgten auf das 3:0 beim Rangnick-Debüt in Kroatien sogar fünf Spiele ohne Sieg.