Trotz der Spannung: Wo es Österreichs Bundesliga an Qualität fehlt

Dies hat sich negativ auf die Schwerpunktsetzungen der Trainer ausgewirkt und hat zudem eine einseitige Ausbildung der Spieler in den Akademien zur Folge. Ich bezeichne diese Tendenz als „Industriefußball“ – eine Spielweise, die durch einen Mangel an Kreativität und Technik gekennzeichnet ist. Zwar gibt es viel Struktur, aber oft nur starres Besetzen der Positionen. Gerade im letzten Drittel bleibt der kreative Funke häufig aus.

Im Vergleich dazu zeigen die Premier League oder die Serie A, dass variablere Spielmodelle möglich sind. Und das liegt nicht zwingend an der technischen Qualität der Spieler. Trainer wie Simone Inzaghi von Inter Mailand inspirieren mit fluiden Systemen, in denen Spieler nicht an feste Positionen gebunden sind. Achten Sie am Samstag im Champions-League-Finale darauf, ob Sie Innenverteidiger wie Pavard und Bastoni dabei ertappen, wie sie plötzlich auf der Position des Zehners auftauchen, um dynamisch Überzahl zu schaffen, was das gegnerische System ins Wanken bringt.