Feldhofers Start beim GAK: Warum Trainerwechsel oft nichts bringen

Die heiße Phase der Bundesliga beginnt am Samstag mit einem neuen Trainer: René Poms wurde beim GAK durch Ferdinand Feldhofer ersetzt. Nach nur fünf Monaten im Amt!

Diese kurze Wirkungsdauer ist noch deutlich unter der Norm. Die durchschnittliche Amtszeit von Trainern in Europa beträgt 1,3 Jahre. Fast zwei Drittel der Klubs in Europa wechselten in der Saison 2023/’24 zumindest einmal ihren Trainer, 67 Prozent dieser Wechsel erfolgen mitten in der Saison. Grund genug, die Sinnhaftigkeit solcher Entscheidungen zu hinterfragen.