Bier und Hotdog: In welchem Bundesliga-Stadion man am meisten zahlt

Bier Den teuersten Hopfen und Malz gibt es wie in der vergangenen Saison in Linz. Und zwar nicht beim LASK, sondern bei Blau-Weiß. Der Klub hat den Preis für einen halben Liter Linzer Bier über die Sommerpause auch noch einmal um 10 Cent auf 5,70 Euro erhöht. Auf Platz zwei liegt Rapid mit seinem Gösser für 5,60 Euro, Dritter im Bunde ist der LASK, der zur neuen Saison gleich deutlicher erhöht hat. Statt 5,20 Euro im Vorjahr gibt es das Zipfer nun um 5,50. Am günstigsten ist das Bier in Altach und in Graz mit je 4,90 Euro. Sturm und der GAK bestimmen den Preis allerdings gar nicht selbst, das ist Angelegenheit eines Stadion-Caterers in Liebenau.

Hotdog Den traditionellen Stadion-Snack gibt es fast überall – nur etwa in Graz nicht. „Bei uns ist die Schnitzelsemmel der Renner“, sagt Caterer Kurt Grössinger, der dafür gleich 5,80 kassiert. „Dafür ist sie wirklich sehr groß.“ Den teuersten Hotdog gibts bei der WSG Tirol, die gar nichts dafür kann, weil die Olympiaworld Innsbruck die Preise im Stadion festlegt. Der heiße Hund geht am Tivoli um stolze 6,50 Euro über die Theke. Platz zwei in dieser Kategorie belegt wie beim Bier Rapid, wo der Hotdog 5,80 Euro kostet. Am wenigsten löhnt man für den Klassiker in Ried. Der Aufsteiger will gar nur 4,50 für die ummantelte Wurst und ist beim Gesamtpaket (Bier: 5,0 Euro) überhaupt am kundenfreundlichsten.