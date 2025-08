Starker Meister: Sturm Graz siegt mit zwei frühen Toren beim LASK

Die neue Saison beginnt, wie die alte geendet hat: mit jubelnden Grazer Spielern. Mit der ersten guten Kombination ging Sturm in Führung: Gorenc Stankovic spielte Böving in der Tiefe frei, der Däne flankte, den ersten Kopfball setzte Kiteishvili an die Latte, den Abstauber versenkte Grgic im Linzer Tor. (8.). Nur einen Augenblick später stand es 2:0.

Kiteishvili wurde von Andrade im Strafraum abgeräumt, der Gefoulte schickte LASK-Goalie Jungwirth beim Strafstoß in die falsche Ecke und rollte Ball souverän ins Tor (12.).

Der LASK spielt nicht schlecht, doch gegen den effizienten Meister nicht gut genug. Lang hatte mit einem Kracher an die Latte (58.) eine gute Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Wenig später wurde ein Treffer von Lang zurecht nicht gewertet (63.), weil Cisse beim Assist im Abseits gestanden war.