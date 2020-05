Ried fertigt einen inferioren WAC ab

Oliver Glasner (Ried-Trainer): "Es war ein auch in dieser Höhe hochverdienter Sieg. Wir haben gezeigt, was wir zu leisten imstande sind. Das war die richtige Antwort auf die enttäuschende Leistung bei der Admira. Jetzt wollen wir noch so viele Punkte wie möglich sammeln."

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): "Wir waren die ersten 15 Minuten gut im Spiel, haben aber nach dem 0:1 etwas den Faden verloren. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, waren die vielen Fehlpässe. Das war heute in jeder Hinsicht zu wenig, wir haben uns das vor dem Spiel anders vorgestellt."