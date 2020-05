Die Salzburger stürmen Richtung Meistertitel

Wir spielen gegen Red Bull, aber nicht gegen Götter", hatte Admiras Interimstrainer Oliver Lederer vor dem Spiel in Salzburg gemeint. Für seine ohne vier Stammkräfte (Ebner, Zwierschitz, Katzer, Kerschbaumer) angetretene Elf waren auch die "Nicht-Götter" in allen Belangen zu stark. Nach dem 4:0 fehlt Salzburg nur mehr maximal ein Sieg in vier Runden, um den Titel zu verteidigen.

Die Südstädter hatten es mit einer extrem massierten Abwehr versucht, im Wissen, dass der Tabellenführer gegen tief stehende Gegner zuletzt große Probleme hatte. Aber die Salzburger spielten anders als sonst: Es wurde nicht nur durch die Mitte kombiniert, sondern es wurden auch immer wieder die freien Räume an den Flanken genützt.

Das frühe 1:0 hatte den Ursprung auf dem linken Flügel, allerdings verfehlte Soriano die Hereingabe von Ulmer. Den Stanglpass von der anderen Seite, für den Lazaro verantwortlich zeichnete, verwertete der Spanier hingegen. Es war in der Bundesliga sein 30. Tor diese Saison und sein 90. insgesamt (12.).