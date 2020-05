Grödig ist Abstiegssorgen los

Emotionen, Spannung, Tränen. Wenn das eigene Team im Abstiegskampf steckt, strömen oft mehr Fans in die Stadien als im Liga-Alltag. 57.000 kamen an diesem Wochenende in Deutschland zu HSV – Freiburg (1:1); 47.894 in der Premier League zu Newcastle – West Bromwich (1:1); immerhin 19.266 in der Primera Division zu Granada – Cordoba (2:0).

Doch Wr. Neustadt und Grödig sind nicht die Publikumsmagneten der Liga. Nur 2350 verirrten sich ins Stadion Wr. Neustadt, unter ihnen auch Stefan Maierhofer, der im Herbst vier Spiele für die Niederösterreicher absolviert hatte.

In Führung gingen die Gäste. Nach einem fürchterlichen Fehler von Wr. Neustadts Mittelfeldmann Christoph Freitag traf Tomi (28.). Dann erhöhte Huspek nach einem Eckball mit einem scharfen aber nicht unhaltbaren Schuss auf 0:2 (36.). Wr. Neustadt kämpfte, es fehlten aber die Ideen. Immerhin gelang Ranftl kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (39.).

Wr. Neustadt versuchte viel, doch ohne Erfolg. Nutz erhöhte für die Gäste per Kopf auf 3:1 (76.), Ranftl machte es mit dem 2:3 noch einmal spannend (79.), Huspek entschied die Partie aus einem Konter (88.). Grödig wird in der Liga bleiben, Wr. Neustadt kämpft gegen die Admira um den Klassenerhalt.