Neues Kräfteverhältnis in der Liga: Rapid siegt bei Salzburg

Es war ein Bundesliga-Hit im Zeichen der Champions-League-Qualifikation kommende Woche. Und ein Spiel, das die neue Rangordnung in der Bundesliga manifestiert: Vizemeister Rapid gewinnt bei Salzburg völlig verdient mit 2:1.

Der Titelverteidiger startete also erstmals in der zehnjährigen Ära Red Bull mit zwei Niederlagen in die Saison, während der neue Titelfavorit nun schon bei sechs Punkten hält.

Die Trainer hatten erwartungsgemäß rotiert: Bei Salzburg begannen im Vergleich zum 2:0 am Mittwoch gegen Malmö mit Keeper Walke, Pires und Laimer drei neue Spieler, bei Rapid waren im Vergleich zum Hinspiel gegen Ajax (2:2) mit Dibon, Huspek, Schaub und Prosenik vier Neue dabei.

Die frischen Kräfte sollten auch die Anfangsphase prägen. Pires hätte Salzburg früh in Führung bringen können (3.), genauso wie Prosenik Rapid (8.).

Nach offenen zehn Minuten bekamen die Wiener immer mehr Zugriff auf das Spiel, die Salzburger Zentrale ließ aus. Das Übergewicht sollte sich auch in der Führung widerspiegeln.

15. Minute: Petsos trifft mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze, der zwar platziert, aber nicht besonders scharf war. Walke kam nicht an den Ball, wohl auch, weil ihm zwei Rapidler in der Salzburger Mauer die Sicht verstellt hatten.

Rapids erster direkter Freistoßtreffer seit dem 29. März 2014 hatte aber einen schalen Beigeschmack. Schaub war von Keita gefoult worden. Der Rapidler hatte Glück, dass er zu diesem Zeitpunkt noch dabei war, nachdem er kurz davor Atanga umgestoßen hatte.