Violettes Finale: Austria muss siegen, warten, hoffen und schauen

Will man sich ablenken lassen oder nicht? Das ist bei der Austria die Frage. Trainer Michael Wimmer hat kein Problem damit, wenn der Zwischenstand der Partie Klagenfurt gegen Rapid in der ausverkauften Generali Arena eingeblendet wird. „Das erhöht den Reiz.“ Die Veilchen dürfen aber den Fokus nicht verlieren, sind zum Siegen gegen WSG Tirol verpflichtet, will man die Chance auf die Meistergruppe noch wahren. Das gelingt dann, wenn es in Klagenfurt einen Sieger gibt.

„Es ist eine spezielle Situation, die Mannschaft wird den Support brauchen“, freut sich Wimmer über ein volles Haus. Sportdirektor Manuel Ortlechner warnt: „Es wird schon so viel gerechnet, zuerst müssen wir aber einmal die nicht leichte Aufgabe lösen. Ganz abhängig von anderen Spielen. Gelingt das, könnte es sich noch ausgehen.“