LASK beim Schummeln gefilmt - Liga leitet Verfahren ein

In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein Skandal an, in dem Spitzenreiter LASK die Hauptrolle spielt. Der Liga wurden am Donnerstag mehrere Videos übermittelt, die eine Trainingseinheit des LASK zeigen.

In den Videos ist entgegen des Beschlusses der Tipico Bundesligisten vom 16. April 2020 (Aufnahme von Kleingruppentraining, sobald behördlich zugelassen) die Abwicklung eines regulären Mannschaftstrainings zu sehen, welches erst kürzlich stattgefunden haben soll.

Auf Basis dieser Indizien wurde vom Vorstand ein Verfahren beim zuständigen Senat 1 wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet und der Klub zur Stellungnahme aufgefordert.

Aufgrund der Vorbildwirkung des Fußballs, insbesondere in der aktuellen Situation, und zur Wahrung der sportlichen Integrität gilt es, den Sachverhalt rasch und vollständig aufzuklären.

Stellungnahme der anderen Klubs

Es dauerte nicht lange, da machte sich am Donnerstagnachmittag auch die Empörung der elf anderen Klubs breit, die sich im sportlichen Nachteil in Hinblick auf den Restart der Liga am 2. Juni sehen. In einer gemeinsamen Aussendung erklärten die elf Klubs:

"Durch dieses rechtswidrige Verhalten werden die enormen Bemühungen der Bundesliga und ihrer Klubs, die Gesundheit aller am Bundesliga-Fußball Beteiligten sicherzustellen, ad absurdum geführt. Das eigentlich gemeinsam ausgearbeitete und einstimmig von allen Klubs angenommene Präventionskonzept wurde dadurch mutwillig hintergangen. Zudem leitet sich daraus auch ein klarer Wettbewerbsvorteil des LASK gegenüber den anderen Klubs der Tipico Bundesliga ab, der so nicht zu akzeptieren ist."