Foda: "Das Glück kam dieses Mal zurück"

Nach dem 2:1-Heimsieg über die Austria herrscht in Graz freilich wieder eitel Wonne. Auch, wenn der Ausgang am Ende glücklich war, das gab auch Sturm-Trainer Franco Foda zu Protokoll. "Ich wäre auch mit einem 1:1 zufrieden gewesen", sagt der Deutsche, "aber dieses Mal kam das Glück zurück, das wir am Samstag bei Rapid nicht hatten." Der Sturm-Coach spricht erneut die Rote Karte für Ehrenreich in Minute 3 an. "Das war eine Fehlentscheidung. Heute haben wir von einer solchen profitiert."

Foda war aber nicht mit allen zufrieden. "In der ersten Hälfte war es sehr gut, dann sind wir unerklärlicherweise zurückgefallen. Nach Austrias Führung haben wir aber Leidenschaft und Moral gezeigt."

Bei den Grazern überzeugten vor allem zwei Neuerwerbungen, die nicht die gesamte Vorbereitung mitmachten und deshalb von Foda auch Mitte der zweiten Hälfte ausgetauscht wurden. Der Deutsch-Kongolese Wilson Kamavuaka überzeugte in der Innenverteidigung, Donis Avdijaj zeigte im linken Mittelfeld, dass er eine Offensiv-Verstärkung ist, dass er vor allem technisch eine Bereicherung sein kann. Roman Kienast zeigte sich gegen die Austria sehr motiviert, bei Bright Edomwonyi ist noch etwas Luft nach oben. Er hat in seiner starken Vorbereitungszeit mehr versprochen.