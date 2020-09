Fußball-Bundesliga: Ein Last-Minute-Sieg von Aufsteiger Ried

Nach 40 Minuten rettete Kiteishvili gerade noch gegen Schmidt. Nach einem Pass des neuen SKN-Mittelstürmers im 4-3-3-System war Davies durch. Goalie Siebenhandl und Wüthrich (auf der Linie) verhinderten die Führung der Gastgeber (44.). Die folgende Ecke verwertete Schulz beinahe per Kopf – Dante klärte auf der Linie.

Wieder eröffnete Friesenbichler die Hälfte mit einer Chance – per Kopf daneben (48.). Und wieder spielte danach nur noch der SKN.

Gegen behäbige Gäste vergaben der neue, technisch starke Israeli Hugi (61.). Es blieb beim 0:0, weil Sturm-Goalie Siebenhandl auch noch gegen Schulz und Schmidt die Null festhielt. „Es war ein sehr glücklicher Punkt“, bilanzierte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer auf Sky.

Schauplatz Ried

Der Aufsteiger aus dem Innviertel erlebte bei der Rückkehr in die Bundesliga gleich eine kalte Dusche. Schon nach vier Minuten brachte Zlatko Dedic WSG Tirol in Führung. Der slowenische Stürmer in Reihen der Tiroler verwandelte einen Elfmeter nach einem Handspiel von Michael Lercher. Es sollte nicht der letzte Strafstoß in diesem Match gewesen sein.

Auch der Rieder Ausgleich fiel vom Elfmeterpunkt. Marco Grüll brachte die Rieder nach 19 Minuten zurück ins Spiel, nachdem WSG Tirol-Stürmer Kelvin Yeboah im Strafraum ungeschickt agiert hatte. In der Folge hatten die Rieder in Person von Grüll das 2:1 auf dem Fuß, in Führung gingen aber erneut die Gäste.

David Schnegg schnappte sich an der Strafraumgrenze den Ball und zog ab, der Schuss wurde gleich zwei Mal abgefälscht und landete im Tor (30.).