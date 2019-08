Die Admira rutscht noch tiefer in die Krise

Zwei Teams, die den Saisonstart total verhaut hatten, standen einander am Samstag in der Südstadt gegenüber: Schlusslicht Admira und der Vorletzte Mattersburg. Die Frage lautete vor dem Nachzüglerduell: Wer wird noch tiefer in die Krise stürzen? Die Antwort ist klar: die Admira.

Schon die erste Hälfte gehörte klar den Gästen, die von Anpfiff die Kontrolle übernahmen. Bei den Admiranern (mit Heimkehrer Lackner in der Startelf) herrschte hingegen Chaos pur. Das 0:1 kam wenig überraschend: Nach einem Kuddelmuddel im Admira-Strafraum konnte Miesenböck ungehindert einschießen (27.).