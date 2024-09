Austria Wien: Mitgliederversammlung mit einer klaren Ansage

Dreieinhalb Stunden später war klar, dass sich eine deutliche Mehrheit der ordentlichen Mitglieder eine Austria in Violett wünscht. Und man kritisierte die Einkaufspolitik und den aktuellen sportlichen Zustand des Klubs.

Daher möchte man verhindern, dass "die Privaten" die Mehrheit übernehmen. Den Namen Jürgen Werner, derzeit auf Urlaub in Griechenland, nahm der Präsident bewusst nicht in den Mund.

Denn auch in die andere Richtung ist der 14. Dezember ein Stichtag, ab dem Werner und die Investorengruppe WTF (We think forward) Anteile von anderen Austria-Investoren kaufen kann, ob diese wollen oder nicht.