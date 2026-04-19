Bundesliga live: So steht es bei Austria gegen Salzburg

Die Wiener Austria steht in der Fußball-Bundesliga sechs Runden vor Schluss auf Rang fünf - fünf Zähler fehlen auf Tabellenführer Sturm Graz. Aufgegeben hat man die Meisterträume in Favoriten aber noch nicht. Entsprechend gefordert sind die Veilchen heute im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg und am Mittwoch (18.30) auswärts in der Retourpartie.