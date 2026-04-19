Auftakt in die Doppelrunde: So steht es bei Rapid in Hartberg
Um 14.30 Uhr startet der Doppel der Bundesliga mit einer englischen Woche.
Rapid will in Hartberg an der Tabellenspitze dranbleiben, die Steirer wollen ihre Chance auf ein Europacup-Ticket verteidigen.
Rapid holte sieben Punkte aus den ersten vier Meistergruppenspielen – so viele wie zuletzt 2021/22. In der vergangenen Saison schaffte Rapid den siebenten Punkt erst im achten Spiel.
Hier sehen Sie, wie es ab 14.30 Uhr steht:
Rapids Ercan Kara erzielte drei seiner fünf Tore in dieser Saison der Bundesliga als Joker.
Gegen Hartberg erzielte der Wiener fünf Liga-Tore – nur gegen die WSG Tirol auch so viele. Im ersten Saisonduell erzielte er als Joker das entscheidende 1:0.
In Hartberg ist die Trainerfrage weiterhin ungeklärt. Der Vertrag von Manfred Schmid läuft aus, bislang gab es keine konkreten Verhandlungen für eine gemeinsame Zukunft.
Das Wiedersehen der beiden Teams folgt gleich am Mittwoch, ab 18.30 Uhr in Hütteldorf.
Zu Ende geht die englische Woche für Rapid ebenfalls mit einem Heimspiel: am kommenden Sonntag zu Hause gegen Salzburg, rund 21.000 Karten sind bereits abgesetzt.
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