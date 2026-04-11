Austria Wien oder eine Frage der Vernunft

In den vergangenen eineinhalb Jahren zeichnete sich die Wiener Austria selten durch von Vernunft geleitetem Handeln aus. Es regierten Eitelkeiten, es flogen die im Wienerischen wohl bekannten Hackeln, ständig schwebten die maroden Finanzen wie ein Damoklesschwert über dem Verein.

Und mitten im Auge dieses violetten Tornados behielt ein Mann die Ruhe, obwohl er immer wieder angezählt und knapp vor dem Aus war. Trainer Stephan Helm gelang es mit seinem Team und der Mannschaft, das Rundherum auszublenden und sich auf das Sportliche zu konzentrieren.

Für diese Eigenschaft wurde er nun vom Klub belohnt – mit einem neuen Zweijahresvertrag.