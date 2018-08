Austria-Offensive begeistert, Defensive hat "Luft nach oben"

Qual der Wahl im Sturm

Die Offensivabteilung der Austria indes beschert Letsch die Qual der Wahl. So saß der in der Vorsaison noch gesetzte Kevin Friesenbichler gegen die Admira 75 Minuten nur auf der Bank. Erst nachdem Uros Matic (54.) mit seinem Tor alle Zweifel am Sieger beseitigt hatte, wechselte die Austria durch. So kam auch Lucas Venuto zu einer Viertelstunde Einsatzzeit. Dass mit dem noch nicht spielberechtigten Brasilianer Ewandro bald ein weiterer Offensivspieler zur Verfügung steht, heizt den Konkurrenzkampf an.

"Wir haben die Situation, dass wir sehr viel Qualität in der Offensive haben, wir sehr viele Stürmer haben", erklärte Letsch. Schon vor dem Admira-Spiel hatte er erklärt, dass Angreifer vielleicht "einen Tick sensibler" als andere Spieler wären. "Wir werden im Normalfall Minimum zwei Stürmer auf dem Platz haben und werden in der Regel noch zwei bringen. Deshalb brauchen wir alle und ich bin froh, dass wir sie haben", meinte der Austria-Coach.

Im Moment beeinträchtigt das Luxusproblem die Stimmung im Team nicht negativ. "Wir verstehen uns im Training alle gut, da gibt es keine Dispute. Jeder gönnt jedem ein Tor", sagte Monschein. Letsch nahm es mit Blick auf das Auswärtsspiel in St. Pölten mit einem Schuss Humor. "Wir müssen schauen, welche Spieler zur Verfügung stehen, dann basteln wir wieder. Vielleicht spielen wir mit drei, vier oder fünf Stürmern. Das wäre cool." Ungläubige Blicke vor Augen schob er jedoch umgehend nach: "Die Balance sollte aber schon stimmen. Das hat sie heute nicht getan."