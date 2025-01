Austria-Talent vor dem Abschied: Huskovic reiste nicht nach Belek

Die Zeit von Muharem Huskovic bei der Wiener Austria läuft ab. Die Wiener nahmen den Mittelstürmer nicht mit ins Trainingslager nach Belek . Huskovic blieb in Wien und soll sich um Transferverhandlungen kümmern.

Der 21-Jährige will seinen bis Sommer laufenden vertrag in Favoriten nicht verlängern, daher nahm Austria-Trainer Stephan Helm gleich die zwei Talente Kenan Jusic (19 Jahre) von Kooperationsverein Stripfing und Konstantin Aleksa (17) von den Young Violets mit.

Im Herbst kam er bei der Austria nur noch zu sechs Einsätzen. Jetzt steht er noch im Wintertransferfenster vor dem Abschied.

Erstmals im Einsatz sind die Wiener am Samstag. Um 13 Uhr wird in Belek gegen NS Mura aus Slowenien getestet, am 16. Jänner ist der serbische Conference-League-Teilnehmer Backa Topola Gegner.