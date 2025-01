Warum die Wiener Austria im Trainingslager an der violetten Identität feilt

Das Spiel mit dem Ball soll klarer und auch an Varianten reicher werden, sprich es sollen leichter Lösungen in der Offensive gefunden werden. Ausprobieren können die Violetten die Errungenschaften schon kommenden Samstag beim ersten Test gegen NS Mura und dann in der Woche darauf gegen FK TSC. Der Fokus ist auf den 1. Februar gerichtet, wenn man im Cup auf Sturm trifft.