Grünes Licht für Violett - die Austria wird die Lizenz erhalten

Sollte einem Antragsteller in erster Instanz die Lizenz bzw. Zulassung nicht erteilt werden können, so kann dieser innerhalb von acht Tagen ab Beschlusszustellung Protest beim Protestkomitee der Bundesliga einbringen. Dabei besteht die Möglichkeit, neue Nachweise der (wirtschaftlichen) Leistungsfähigkeit vorzubringen.

Danach erfolgt die Überprüfung der Unterlagen durch die Bundesliga-Lizenzadministration (inkl. der Finanzexperten der KPMG) und dem unabhängigen Senat 5, wonach etwaig weitere Aufforderungen zu Stellungnahmen und zusätzlichen Nachweisen erfolgen können. Eine Entscheidung des Senates 5 in erster Instanz ist mit 12. April 2024 zu erwarten.

Neben den Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga gibt es auch Anträge von Vertretern aus allen drei Regionalligen : Kremser SC, ASK Voitsberg, Welser Sportclub Hertha, SV Austria Salzburg, SC Imst 1933

Am 4. März 2024 endete die Abgabefrist für die Lizenz- und Zulassungsanträge zur Saison 2024/25. Dabei wurden insgesamt 36 Lizenz- bzw. Zulassungsanträge eingebracht.

Schon in einer Nachbesprechung mit der Liga jedenfalls hatte die Austria durchaus positive Signale erhalten, dass es diesmal mit der Lizenz im ersten Anlauf klappen könnte.

Zagiczek ging im Vorfeld der Abgabe der Unterlagen mit jedem Bereich der Austria in Klausur und somit auf Nummer sicher. Man wollte abklären, wo die Bundesliga welche Posten eventuell streichen könnte. Insgesamt fand man so 20 Millionen (beispielsweise bei Sponsoren-Verträgen). Dafür konnte Zagiczek im Gegenzug der Liga Finanzierungen in Höhe von 24 Millionen vorlegen und belegen, dass dieses Geld auch vorhanden sei.