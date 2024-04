LASK "neu" gegen Salzburg: Ein Schlager, der derzeit keiner ist

Titelverteidiger Salzburg steht unter Druck. Nach dem 1:1 gegen Rapid am vergangenen Wochenende ist der Vorsprung auf Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga auf drei Punkte geschmolzen, am Freitag (19.30 Uhr) steht das Auswärtsmatch beim LASK an. Jenem LASK, der bisher durchs Frühjahr taumelte und darauf hofft, dass der Trainerwechsel von Thomas Sageder zu Maximilian Ritscher die Saisonziele noch zu retten vermag. "Das ändert für uns nichts", sagte Bullen-Coach Gerhard Struber.