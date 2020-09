Austria darf etwas mehr als 7.500 Fans in Arena lassen

Die Austria darf künftig bei Bundesliga-Spielen bis zu 7.537 Zuschauer in die heimische Arena lassen. Wie die Wiener am Donnerstag bekannt gaben, wurde das umfassende Covid-19-Konzept des Klubs für Stadionbesuche genehmigt. Die Besucherzahl gilt vorbehaltlich temporärer Einschränkungen durch die vierstufige "Corona-Ampel", deren Details am Freitag von der Regierung erläutert werden sollen.

So wird es laut Austria-Angaben ab der Ampelstufe Gelb zu weiteren Einschränkungen der vorerst erlaubten Gesamtzuseherkapazität kommen. Dem ungeachtet startete der Verein am Donnerstag den geschützten Abo-Vorverkauf. Klares Ziel bleibe weiter die Vollauslastung des Stadions, das seit dem Umbau rund 17.500 Besucher fassen kann. Wie die Austria festhielt, werde man dafür gemeinsam mit der Bundesliga und den anderen Klubs "hart weiterarbeiten".