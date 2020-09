Vor Saisonstart: Bundesliga erarbeitete Abbruchszenarien

Die Fußball-Bundesliga hat sich mit Blick auf die Coronakrise für mögliche Szenarien gewappnet. Das im Frühjahr entwickelte Präventionskonzept kommt in einer überarbeiteten Version auch in der in einer Woche startenden Saison 2020/21 zur Anwendung. Wie es nach einer gemeinsamen Klubkonferenz am Mittwoch hieß, sei die reguläre Beendigung der Saison mit allen Runden erklärtes Ziel.

Um in Zeiten der Covid-19-Pandemie bestmögliche Rechtssicherheit und Klarheit zu erwirken, haben die Klubs der ersten und zweiten Spielklasse jedoch festgelegt, wie die Meisterschaften im Falle eines vorzeitigen Abbruchs zu werten sind. Um einen sportlichen Auf- und Absteiger zu ermitteln, müssen in der 2. Liga die gesamte Saison (30 Runden) und in der Bundesliga der Grund- und Finaldurchgang vollständig absolviert werden, hieß es in einer Aussendung.

Wenn eine der beiden Spielklassen vorzeitig beendet werden muss, gibt es demnach keinen sportlichen Auf- und Abstieg. Die Entscheidung über den Auf- und Abstieg zwischen der 2. Liga und den Regionalligen obliegt weiters dem ÖFB-Präsidium.