AS Roma hat angeblich Interesse an Marko Arnautovic

Roma klopft an

Einen Wechsel zu einem Top-Klub streben die Arnautovics an, denn " Marko sollte nicht gegen den Abstieg kämpfen", erklärte sein Bruder. So ein Klub wäre sicherlich die AS Roma. Wie die italienische Zeitung Calcio Mercato nun berichtete, hätten die Römer Interesse an der Verpflichtung des Offensivspielers. Obwohl die Roma derzeit in der Serie A nur auf dem siebenten Platz zu finden ist, spielt der Klub regelmäßig in der Champions League mit. In der vergangenen Saison stand man sogar im Halbfinale, wo man am FC Liverpool scheiterte.

Für Arnautovic wäre ein möglicher Wechsel zu Roma eine Rückkehr nach Italien. Von August 2009 bis Juli 2010 war der Stürmer vom niederländischen Klub Twente Enschede an Inter Mailand verliehen. In dieser Zeit bestritt er allerdings nur drei Pflichtspiele, immerhin durfte er beim Champions-League-Sieg der Mailänder dabei sein.