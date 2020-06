Arnautovic lehnte Wechsel zu Celtic ab

Es ist ja ein offenes Geheimnis: Werder Bremen würde liebend gern den Österreicher Marko Arnautovic an den Mann bringen, besser gesagt: an einen anderen Verein verkaufen. Von Interessenten hörte man in letzter Zeit ja genug, nur gefällt’s Österreichs Nationalspieler an der Weser anscheinend zu gut.

Jetzt soll ihn ein Offert des schottischen Meisters Celtic Glasgow erreicht haben. Die Reaktion: Absage. Der Berater von Arnautovic, Roger Wittmann, äußerte sich laut Bild folgendermaßen dazu: „ Marko wird dort nicht hinwechseln. Ich habe Celtics Manager bereits über die Absage informiert.“ Die schottische Liga sei dem Österreicher nicht attraktiv genug, wird weiter berichtet.

Angeblich hätten die gar nicht so geizigen Schotten vier Millionen Euro für Arnautovic auf den Tisch geblättert. Um zwei Millionen weniger, als Werder Bremen damals an Twente Enschede zahlen musste. Der Vertrag des Spielers endet am Saisonschluss, und die Bremer hätten die Ablöse für andere Investitionen gut gebrauchen können. Die Chancen auf diese Einnahmen werden jedenfalls immer geringer. Der 24-jährige Arnautovic hat in den vergangenen Wochen bereits Angebote aus Kiew und vom englischen Premier-League-Klub West Ham United ausgeschlagen. Die Transferzeit endet am 31. August.