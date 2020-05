Arnautovic-Wechsel wird konkret

Von Dynamo Kiew wird Arnautovic mit einem Netto-Jahresgehalt von drei Millionen Euro geködert. Bei Bremen kassiert der Stürmer derzeit rund zwei Millionen Euro brutto jährlich. Dynamo wird derzeit von Oleg Blochin trainiert, der im vergangenen Juni noch ukrainischer Teamchef war. Damals besiegte Österreich den EM-Gastgeber in Innsbruck mit 3:2, zwei Tore erzielte Arnautovic.

Der Vertrag von Arnautovic in Bremen läuft noch bis Juni 2014. Erst in dieser Saison stieg der 23-Jährige, der im Sommer 2010 für 6,5 Millionen Euro vom niederländischen Klub Twente nach Bremen gekommen war, zum Leistungsträger auf.

Damit steht Arnautovic vor dem Heimspiel von Werder in der Deutschen Bundesliga gegen Freiburg besonders im Fokus. In Mainz kommt es zum Österreicher-Duell von Ivanschitz und Baumgartlinger mit Fuchs von Schalke. Der ÖFB-Teamkapitän kehrt nach seiner Gelb-Sperre in die angeschlagene Schalker Mannschaft zurück.