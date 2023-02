Fußball: Alaba gewann Duell mit Koller - Real im Klub-WM-Finale

ÖFB-Legionär David Alaba hat mit Real Madrid das Finale der Klub-WM in Marokko erreicht. Das Weiße Ballett feierte am Mittwoch in Rabat einen 4:1-Halbfinalerfolg über den ägyptischen Klub Al Ahly mit Trainer Marcel Koller. Alaba gab bei dem Wiedersehen mit Koller, der von 2011 bis 2017 das österreichische Nationalteam trainiert hatte, sein Startelf-Comeback nach einer Wadenverletzung.

Die Treffer für Real erzielten Vinícius Júnior (42.), Federico Valverde (46.), Rodrygo (92.) und Sergio Arribas (98.), Ali Maaloul konnte zwischenzeitlich für Al Ahly verkürzen. Im Endspiel trifft Real am Samstag (16.30 Uhr) auf Al-Hilal, das im zweiten Halbfinale einen überraschenden 3:2-Erfolg über den brasilianischen Topclub Flamengo feierte. Mit bisher vier Siegen ist Real Klub-WM-Rekordchampion, bei einem weiteren Triumph würde man den ersten Verfolger und Erzrivalen FC Barcelona (3) noch deutlicher in die Schranken weisen.